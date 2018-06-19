На шельфі Чорного моря будуть розроблятися 14 ділянок.
Дивися повний текст В Україні продадуть права на видобуток 1 трильйона кубометрів газу.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 12:39
В Україні продадуть права на видобуток 1 трильйона...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні продадуть права на видобуток 1 трильйона кубометрів газу.
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:40
Можна тільуи здогатуватись кому дістанеться цей жирний шматок.Буде новий оніщенко від влади.
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