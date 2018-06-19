RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні продадуть права
на видобуток 1 трильйона...

В Україні продадуть права на видобуток 1 трильйона...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:39

В Україні продадуть права на видобуток 1 трильйона...

Пропонуємо до обговорення:
На шельфі Чорного моря будуть розроблятися 14 ділянок.

Дивися повний текст В Україні продадуть права на видобуток 1 трильйона кубометрів газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82703
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:40

Можна тільуи здогатуватись кому дістанеться цей жирний шматок.Буде новий оніщенко від влади.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1291
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: detec і 46 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні заробітчанам запропонували сплачувати внески... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 19 чер, 2018 10:33
90 4244
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 13:52
pohl-elena
В Україні планують збільшити штраф за нехтування паском... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 19 чер, 2018 16:23
37 1567
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 13:51
link654
Через посуху в Україні очікується подорожчання хліба,... 1, 2
R2 » Вів 19 чер, 2018 07:48
19 877
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 11:37
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10146)
20.06.2018 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.