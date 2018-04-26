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В Україні продадуть права
на видобуток 1 трильйона...

В Україні продадуть права на видобуток 1 трильйона...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:39

В Україні продадуть права на видобуток 1 трильйона...

Пропонуємо до обговорення:
На шельфі Чорного моря будуть розроблятися 14 ділянок.

Дивися повний текст В Україні продадуть права на видобуток 1 трильйона кубометрів газу.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:40

Можна тільуи здогатуватись кому дістанеться цей жирний шматок.Буде новий оніщенко від влади.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:48

  sena_2008atp написав:Можна тільуи здогатуватись кому дістанеться цей жирний шматок.Буде новий оніщенко від влади.

Тому, хто більше заплатить. Це публічний аукціон. Оніщенко і інші тимошенківські таргани отримаули це тишком нишком за безцін при попередній владі.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:23

  locustsucol написав: Тому, хто більше заплатить. Це публічний аукціон. Оніщенко і інші тимошенківські таргани отримаули це тишком нишком за безцін при попередній владі.

Дай боже,щоб це був справжній аукціон,а не такі як проводяться сьогодні.
sena_2008atp
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