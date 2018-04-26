|
|
|
В Україні продадуть права на видобуток 1 трильйона...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:39
Пропонуємо до обговорення:
На шельфі Чорного моря будуть розроблятися 14 ділянок.
Дивися повний текст В Україні продадуть права на видобуток 1 трильйона кубометрів газу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82721
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 12:40
Можна тільуи здогатуватись кому дістанеться цей жирний шматок.Буде новий оніщенко від влади.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1293
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:48
sena_2008atp написав:
Можна тільуи здогатуватись кому дістанеться цей жирний шматок.Буде новий оніщенко від влади.
Тому, хто більше заплатить. Це публічний аукціон. Оніщенко і інші тимошенківські таргани отримаули це тишком нишком за безцін при попередній владі.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 659
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:23
locustsucol написав:
Тому, хто більше заплатить. Це публічний аукціон. Оніщенко і інші тимошенківські таргани отримаули це тишком нишком за безцін при попередній владі.
Дай боже,щоб це був справжній аукціон,а не такі як проводяться сьогодні.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1293
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 267 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:44
sena_2008atp написав: locustsucol написав:
Тому, хто більше заплатить. Це публічний аукціон. Оніщенко і інші тимошенківські таргани отримаули це тишком нишком за безцін при попередній владі.
Дай боже,щоб це був справжній аукціон,а не такі як проводяться сьогодні.
Саме такі як сьогодні - справжні аукціони, і вже два роки так, на відміну часів до 2016.
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 659
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 316 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|27
|
Сер 20 чер, 2018 22:37
civ
|
|119
|5208
|
Сер 20 чер, 2018 22:06
rjkz
|
|60
|3224
|
|