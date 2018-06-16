Компанія зацікавлена працювати в столиці України, і розповів про напрямки діяльності, які будуть впроваджуватися в місті.
Дивися повний текст Кличко підписав угоду з компанією Visa для впровадження інноваційних міських проектів.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 13:37
Кличко підписав угоду з компанією Visa для впровадження...
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Дивися повний текст Кличко підписав угоду з компанією Visa для впровадження інноваційних міських проектів.
Додано: Сер 20 чер, 2018 13:38
полезная штука. главное, чтобы действительно внедрили, а не в очередной раз распилили бабки. вообще, у Кличко немало интересных проектов в последнее время проскакивает. ещё бы языком поменьше чесал...
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