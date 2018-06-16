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Кличко підписав угоду з компанією
Visa для впровадження...

Кличко підписав угоду з компанією Visa для впровадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:37

Кличко підписав угоду з компанією Visa для впровадження...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія зацікавлена ​​працювати в столиці України, і розповів про напрямки діяльності, які будуть впроваджуватися в місті.

Дивися повний текст Кличко підписав угоду з компанією Visa для впровадження інноваційних міських проектів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 13:38

полезная штука. главное, чтобы действительно внедрили, а не в очередной раз распилили бабки. вообще, у Кличко немало интересных проектов в последнее время проскакивает. ещё бы языком поменьше чесал...
winstrolstanozolon
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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