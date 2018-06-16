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Українські чиновники задекларували нерухомість у 43...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Їхня загальна площа перевищує 2 млн квадратних метрів, або 212 гектарів.
Дивися повний текст Українські чиновники задекларували нерухомість у 43 країнах світу (дослідження)
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:47
Вернуть бы это всё в бюджет, и мы СТРАНА ЛИДЕР В МИРЕ!!!!
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