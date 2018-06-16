Їхня загальна площа перевищує 2 млн квадратних метрів, або 212 гектарів.
Дивися повний текст Українські чиновники задекларували нерухомість у 43 країнах світу (дослідження).
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:47
Українські чиновники задекларували нерухомість у 43...
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Дивися повний текст Українські чиновники задекларували нерухомість у 43 країнах світу (дослідження).
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:02
Почему же та популярна недвижимость на территории агрессора? Может это все агенты Кремля?
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:32
link654 это запасные аэродромы в ТС, 411 в Ростове, и 70 у Бацьки
Савченко Так!
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