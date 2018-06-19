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Україна та Ізраїль узгодили
готовність Угоди про вільну...

Україна та Ізраїль узгодили готовність Угоди про вільну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:55

Україна та Ізраїль узгодили готовність Угоди про вільну...

Пропонуємо до обговорення:
Переговори щодо Угоди тривали майже шість років.

Дивися повний текст Україна та Ізраїль узгодили готовність Угоди про вільну торгівлю.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:56

а колпачек с ручки согласовал что бы сняли?
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