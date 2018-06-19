Переговори щодо Угоди тривали майже шість років.
Дивися повний текст Україна та Ізраїль узгодили готовність Угоди про вільну торгівлю.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:55
Україна та Ізраїль узгодили готовність Угоди про вільну...
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Дивися повний текст Україна та Ізраїль узгодили готовність Угоди про вільну торгівлю.
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