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Українцям додали вихідних
з нагоди Дня Конституції

Українцям додали вихідних з нагоди Дня Конституції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:37

Українцям додали вихідних з нагоди Дня Конституції

Пропонуємо до обговорення:
Українці відпочиватимуть чотири дні поспіль - з 28 червня по 1 липня. Таку рекомендацію затвердив Кабінет міністрів, повідомляє Урядовий портал. Рішення про перенесення робочого дня зафіксовано розпорядженням Кабміну №1 від 11 січня.

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