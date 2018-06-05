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Українцям додали вихідних з нагоди Дня Конституції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:37
Пропонуємо до обговорення:
Українці відпочиватимуть чотири дні поспіль - з 28 червня по 1 липня. Таку рекомендацію затвердив Кабінет міністрів, повідомляє Урядовий портал. Рішення про перенесення робочого дня зафіксовано розпорядженням Кабміну №1 від 11 січня.
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R2
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:55
И зачем такую ерунду писать про всех??? Некоторые да, будут отдыхать, а у нас, например, все четко по календарю. Субботы не отрабатываем. В четверг отдыхаем, а в пятницу выходим на один день на работу, потом опять два дня выходных.
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Watcher
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Додано: Сер 20 чер, 2018 19:46
Watcher написав:
И зачем такую ерунду писать про всех??? Некоторые да, будут отдыхать, а у нас, например, все четко по календарю. Субботы не отрабатываем. В четверг отдыхаем, а в пятницу выходим на один день на работу, потом опять два дня выходных.
А вот банки живут по предписанию корана.
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Ratatui
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