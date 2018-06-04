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ДКСУ озвучила обсяги конфіскованих
у корупціонерів грошей

ДКСУ озвучила обсяги конфіскованих у корупціонерів грошей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:14

ДКСУ озвучила обсяги конфіскованих у корупціонерів грошей

Пропонуємо до обговорення:
Було конфісковано 61,3 тис. гривень.

Дивися повний текст ДКСУ озвучила обсяги конфіскованих у корупціонерів грошей.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:15

"у корупціонерів було конфісковано 61,3 тис. гривень" = 2330 $. Я бы постеснялся такие данные давать.
Shall
 
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