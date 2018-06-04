Було конфісковано 61,3 тис. гривень.
Дивися повний текст ДКСУ озвучила обсяги конфіскованих у корупціонерів грошей.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:14
ДКСУ озвучила обсяги конфіскованих у корупціонерів грошей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДКСУ озвучила обсяги конфіскованих у корупціонерів грошей.
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:15
"у корупціонерів було конфісковано 61,3 тис. гривень" = 2330 $. Я бы постеснялся такие данные давать.
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