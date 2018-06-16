Кабмін розраховує залучити в держбюджет за рахунок боротьби з контрабандою 70-100 млрд грн.
Дивися повний текст Кабмін ухвалив план дій щодо боротьби з контрабандою на митниці.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:18
Кабмін ухвалив план дій щодо боротьби з контрабандою на...
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Дивися повний текст Кабмін ухвалив план дій щодо боротьби з контрабандою на митниці.
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:18
Чтм жорсткішими будуть заходи тім більшим буде розмір хабаря.Подивіться на даї,підняли штрафи-піднявся розмір хабарів і ВСЕ.Так працюють "ФАХІВЦІ".
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