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Кабмін ухвалив план дій щодо
боротьби з контрабандою на...

Кабмін ухвалив план дій щодо боротьби з контрабандою на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:18

Кабмін ухвалив план дій щодо боротьби з контрабандою на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін розраховує залучити в держбюджет за рахунок боротьби з контрабандою 70-100 млрд грн.

Дивися повний текст Кабмін ухвалив план дій щодо боротьби з контрабандою на митниці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:18

Чтм жорсткішими будуть заходи тім більшим буде розмір хабаря.Подивіться на даї,підняли штрафи-піднявся розмір хабарів і ВСЕ.Так працюють "ФАХІВЦІ".
sena_2008atp
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