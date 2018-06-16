Про це Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду.
Дивися повний текст Гройсман про зарплати шахтарям: у мене немає друкарського верстату.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:27
Гройсман про зарплати шахтарям: у мене немає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман про зарплати шахтарям: у мене немає друкарського верстату.
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:28
"Гройсман о зарплатах шахтерам: у меня нет печатного станка"
Не ври, Вова, есть. Когда вам надо, выпускаете облигации внутреннего займа, и берете денег сколько нужно.
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:43
У меня есть небезосновательные данные о том, что не все доходит до бюджета и не все доходит до шахтеров!!! И это не только в угольной промышлености!!!
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:20
Ага, это он нам жалуется? Минугля у него в подчинении, МВД тоже.
Может давно уже пора данные проверить надо было... Или в кармане все нормально?
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