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Гройсман про зарплати
шахтарям: у мене немає...

Гройсман про зарплати шахтарям: у мене немає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:27

Гройсман про зарплати шахтарям: у мене немає...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду.

Дивися повний текст Гройсман про зарплати шахтарям: у мене немає друкарського верстату.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:28

"Гройсман о зарплатах шахтерам: у меня нет печатного станка"
Не ври, Вова, есть. Когда вам надо, выпускаете облигации внутреннего займа, и берете денег сколько нужно.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:43

У меня есть небезосновательные данные о том, что не все доходит до бюджета и не все доходит до шахтеров!!! И это не только в угольной промышлености!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:20

  mapamapa написав:У меня есть небезосновательные данные о том, что не все доходит до бюджета и не все доходит до шахтеров!!! И это не только в угольной промышлености!!!

Ага, это он нам жалуется? Минугля у него в подчинении, МВД тоже.
Может давно уже пора данные проверить надо было... Или в кармане все нормально?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 18:06

вариант.. "не воровать".. не рассматривается ?
germ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:30

фейспалм

так что теперь, работники гос предприятий и бюджетники должны сидеть без ЗП потрму что у Гроси нет печатного станка? а у Ахметова не интересовался где их деньги?
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:33

  germ написав:вариант.. "не воровать".. не рассматривается ?

рассматривается.

вот, например, не все заробитчане платят в пенсионный! и еще не все импортеры б/у авто заплатили акциз за импорт... катаются на бл.я.хах! У, расхитители социалистической собственности!
Либертарианец
Jorj
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