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Євросоюз запроваджує 25%
мито на товари з США

Євросоюз запроваджує 25% мито на товари з США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:29

Євросоюз запроваджує 25% мито на товари з США

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Дивися повний текст Євросоюз запроваджує 25% мито на товари з США.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:29

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