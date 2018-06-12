RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Windows 10 запустить
систему штучного інтелекту

Windows 10 запустить систему штучного інтелекту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:35

Windows 10 запустить систему штучного інтелекту

Пропонуємо до обговорення:
Технологія дозволяє компанії Microsoft швидко виявляти проблеми під час оновлення функцій операційної системи.

Дивися повний текст Windows 10 запустить систему штучного інтелекту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82715
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:36

Вот так SkyNet и захватывает мир
znaur
 
Повідомлень: 3
З нами з: 29.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlifeSoft, valme і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ заборонив платіжну систему TYME 1, 2
R2 » П'ят 15 чер, 2018 16:58
12 569
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 18:07
safonovstanislav
НБУ хоче купити систему знищення зношених банкнот за...
R2 » Вів 12 чер, 2018 13:22
3 147
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 13:43
Tamagoch
Twitter припиняє роботу на смартфонах з Windows
R2 » Вів 12 чер, 2018 00:44
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 00:45
civ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57109)
20.06.2018 18:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.