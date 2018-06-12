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Windows 10 запустить систему штучного інтелекту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:35
Пропонуємо до обговорення:
Технологія дозволяє компанії Microsoft швидко виявляти проблеми під час оновлення функцій операційної системи.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:36
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Вів 12 чер, 2018 00:45
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