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Ольга Манелюк: як написати
ефективний White paper?

Ольга Манелюк: як написати ефективний White paper?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:41

Ольга Манелюк: як написати ефективний White paper?

Пропонуємо до обговорення:
Хороший White paper - половина успіху кампанії на ICO.

Дивися повний текст Ольга Манелюк: як написати ефективний White paper?.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:41

о чём это собственно?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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