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Міжбанк: долар до 26,476 підняли купівлі панікуючих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 17:04
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що впав у вівторок щодо долара на 11,74 коп., на торгах середи знизився на 2,95 коп., опинившись на рівні 26,4759 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар до 26,476 підняли купівлі панікуючих гравців і «притримки» ВКВ експортерами
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Додано: Сер 20 чер, 2018 17:04
Еще пару недель назад почему то никто не паниковал, а тут вдруг паника и экспортеры начали придерживать.
Пока власть не усилит доверие к гривне. все будет продолжаться в том же духе.
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nalim
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