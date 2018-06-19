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Україна за 4 міс. закупила
ядерне паливо на $131 млн

Україна за 4 міс. закупила ядерне паливо на $131 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:52

Україна за 4 міс. закупила ядерне паливо на $131 млн

Пропонуємо до обговорення:
Україна в січні-квітні 2018 року придбала ядерне паливо (ЯП) на загальну суму $131 млн 208,1 тис., що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2017 року ($121 млн 458,4 тис.).

Дивися повний текст Україна за 4 міс. закупила ядерне паливо на $131 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:52

Опять закупки у "страны-агрессора"?
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