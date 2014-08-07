А на госпредприятии «Антонов» в ответ заявляют, что такие амбициозные планы РФ - всего лишь иллюзия.
Дивися повний текст Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты «Антонов» - СМИ.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 20:01
Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты «Антонов» - СМИ.
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:01
Правдивая новость должна звучать так "Российский завод «Авиастар-СП» планирует распилить 9 миллионов рублей на анализе возможностей производства Ан-124".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:47
Re: Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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