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Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Додано: Сер 20 чер, 2018 20:01
Пропонуємо до обговорення:
А на госпредприятии «Антонов» в ответ заявляют, что такие амбициозные планы РФ - всего лишь иллюзия.
Дивися повний текст Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты «Антонов» - СМИ
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R2
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Додано: Сер 20 чер, 2018 20:01
Правдивая новость должна звучать так "Российский завод «Авиастар-СП» планирует распилить 9 миллионов рублей на анализе возможностей производства Ан-124".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 20 чер, 2018 20:47
Sommer написав:
Правдивая новость должна звучать так "Российский завод «Авиастар-СП» планирует распилить 9 миллионов рублей на анализе возможностей производства Ан-124"
100%
плюс патенты придется покупать.
могут точно также анализировать возможности производства самолётов "боинг".
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Pegasmaster
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:33
Sommer
Правдивая новость должна звучать так "Российский завод «Авиастар-СП» планирует распилить 9 миллионов рублей на анализе возможностей производства Ан-124".
На крымском мосту тоже распилили в украинских СМИ.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:43
27661 написав:
Sommer На крымском мосту тоже распилили в украинских СМИ.
Поведай, нам, как не распилили, и что это недорогой мост, и километр стоит не миллиарды.
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locustsucol
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Додано: Сер 20 чер, 2018 22:10
Pegasmaster написав: Sommer написав:
Правдивая новость должна звучать так "Российский завод «Авиастар-СП» планирует распилить 9 миллионов рублей на анализе возможностей производства Ан-124"
100%
плюс патенты придется покупать.
могут точно также анализировать возможности производства самолётов "боинг".
Сделают как китайцы.
Возьмут назовут другим именем и выставят как полностью свою разработку.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Сер 20 чер, 2018 22:14
locustsucol
Поведай, нам, как не распилили, и что это недорогой мост, и километр стоит не миллиарды.
Но наши СМИ колдовали, что распилят, а моста не будет.
Сейчас колдуют, что распилят и самолёта не будет.
Короче скучное однообразие.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 22:32
все спецы давно "там"
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Ukrnalogi
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