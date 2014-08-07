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Россия готовится самостоятельно
выпускать самолеты...

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:01

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

Пропонуємо до обговорення:
А на госпредприятии «Антонов» в ответ заявляют, что такие амбициозные планы РФ - всего лишь иллюзия.

Дивися повний текст Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты «Антонов» - СМИ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:01

Правдивая новость должна звучать так "Российский завод «Авиастар-СП» планирует распилить 9 миллионов рублей на анализе возможностей производства Ан-124".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:47

Re: Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

  Sommer написав:Правдивая новость должна звучать так "Российский завод «Авиастар-СП» планирует распилить 9 миллионов рублей на анализе возможностей производства Ан-124"

100%
плюс патенты придется покупать.
могут точно также анализировать возможности производства самолётов "боинг".
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:33

Sommer
Правдивая новость должна звучать так "Российский завод «Авиастар-СП» планирует распилить 9 миллионов рублей на анализе возможностей производства Ан-124".

На крымском мосту тоже распилили в украинских СМИ.
27661
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:43

  27661 написав:Sommer На крымском мосту тоже распилили в украинских СМИ.

Поведай, нам, как не распилили, и что это недорогой мост, и километр стоит не миллиарды.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:10

  Pegasmaster написав:
  Sommer написав:Правдивая новость должна звучать так "Российский завод «Авиастар-СП» планирует распилить 9 миллионов рублей на анализе возможностей производства Ан-124"

100%
плюс патенты придется покупать.
могут точно также анализировать возможности производства самолётов "боинг".


Сделают как китайцы.
Возьмут назовут другим именем и выставят как полностью свою разработку.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:14

locustsucol
Поведай, нам, как не распилили, и что это недорогой мост, и километр стоит не миллиарды.
Но наши СМИ колдовали, что распилят, а моста не будет.
Сейчас колдуют, что распилят и самолёта не будет.
Короче скучное однообразие.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:32

все спецы давно "там"
Ukrnalogi
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