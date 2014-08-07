Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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поговорили и расходимся. Ульяновский завод просто пытается оценить расходы как на восстановление производства Ан-124, так и зачистку площадей ("с целью высвобождения производственных площадей")под "Илы". Не забываем, что четверть парка Ан-124 в России простаивает, после прекращения перевозок для стран НАТО