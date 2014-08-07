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Россия готовится самостоятельно
выпускать самолеты...

Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:23

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поговорили и расходимся. Ульяновский завод просто пытается оценить расходы как на восстановление производства Ан-124, так и зачистку площадей ("с целью высвобождения производственных площадей")под "Илы". Не забываем, что четверть парка Ан-124 в России простаивает, после прекращения перевозок для стран НАТО
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:00

Re: Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...

Меня интересует совсем другой вопрос, а именно сможет ли "Антонов" наладить серийное производство хоть какого-нибудь самолета или просто повторит судьбу ХАЗа...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:23

Одни заработчане клубнику собирают, другие самолеты планируют строить. Если специалист не нужен своей стране, будет работать на другую.
имхо
cccp30000
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