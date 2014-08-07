Россия готовится самостоятельно выпускать самолеты...
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romio_33 написав: У них есть деньги и политика, направленная на импортозамещение. Все тут кричали - мост не построят, деньги - разворуют. А мост сделали и где теперь эти крикуны? Раз ИЛы строят и истребители пятого поколения делают, то, думаю, ума хватит, чтоб пассажирские самолеты построить, тем более наши специалисты сами туда побегут и все расскажут и покажут, т.к. хотят работать и зарабатывать, а не смотреть, как тут Антонов банкротят. Там пытаются запустить, мы - закрываем. Там инвестируют в исследования космоса средства, а мы уже закрыли в КПИ факультет авиционных и космических систем. Там летают и будут летать в космос, а тут голову задирать уже не прийдется - земля, поле, огород. Как не обидно звучит, но это так.
antikkristall написав:если все-таки решат делать, то с двигателями разберутся, ситуация с вертолетами и фрегатами тому пример, первую решили в Уфе, вторую в Рыбинске, Пермь тоже после долголетних мытарств снова начинает работать и т.д.
с двигателями к Руслану "разберутся" лет через 5-8 (такие минимальные сроки НИОКР), когда дойдут до совместной с китайцами программе по тяжеловозу. Ну или китайцы "разберутся". С вертолетами и фрегатами ситуация была и сложнее и проще одновременно: вертолетные двигатели начали "импортозамещать" еще при айфоне на троне, но неспеша, а с фрегатами пришлось делать все с нуля и пока дошли только до стендов, двигателей в этом десятилетии не видать