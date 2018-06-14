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Уряд розпочав проект фінансового
стимулювання винаходів

Уряд розпочав проект фінансового стимулювання винаходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:33

Уряд розпочав проект фінансового стимулювання винаходів

Пропонуємо до обговорення:
Проект передбачає впровадження механізму фінансування створення і подальшого використання винаходів.

Дивися повний текст Уряд розпочав проект фінансового стимулювання винаходів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:33

а почему только министерство экономики будет отбирать проекты, это что будут какие-то специфические проекты связанные только с этим направлением?
Cactus
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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