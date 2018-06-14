Проект передбачає впровадження механізму фінансування створення і подальшого використання винаходів.
Дивися повний текст Уряд розпочав проект фінансового стимулювання винаходів.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 20:33
Уряд розпочав проект фінансового стимулювання винаходів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд розпочав проект фінансового стимулювання винаходів.
Додано: Сер 20 чер, 2018 20:33
а почему только министерство экономики будет отбирать проекты, это что будут какие-то специфические проекты связанные только с этим направлением?
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