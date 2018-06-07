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93% заробітчан займаються
фізичною працею, - експерт

93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:33

93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців влаштовуються на роботу за кордоном, яка значно нижче їх рівня кваліфікації.

Дивися повний текст 93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:33

Ди'бил ты, а не "эксперт"... у нас в городе уже не реально найти:
а) операторов станков с ЧПУ
б) квалифицированных сварщиков и токарей

И по твоему, "эксперд" - это физический труд?! Можно и так квалифицировать наверное... Но это СПЕЦИАЛИСТЫ, которые поголовно покидают Украину, после безконтрольного введения безвиза(((( Ди'билы, ***...

Я не против безвиза, но и так мертвому украинскому производству всадили очередной нож в спину. И не нужно рассказывать. что нужно больше платить (горе комментаторам), конкурировать с европейской оплатой мы не можем - не тот уровень сбыта, вообще не тот.
fdv_touch
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:51

  fdv_touch написав:Ди'бил ты, а не "эксперт"... у нас в городе уже не реально найти:
а) операторов станков с ЧПУ
б) квалифицированных сварщиков и токарей

И по твоему, "эксперд" - это физический труд?! Можно и так квалифицировать наверное... Но это СПЕЦИАЛИСТЫ, которые поголовно покидают Украину, после безконтрольного введения безвиза(((( Ди'билы, ***...

Каково соотношение выехавших сварщиков, столяров, экономистов и тех, кто едет по левому приглашению или безвизу и уже на месте начинает искать работу? Может эти квалифицированные сварщики как раз 7% и составляют?
Я недавно писал одному "инженеру", который выкладывает на Ютуб ролики о своей жизни в Польше и работе в Макдональдсе.
- Вот ты просрал полугодовую зарплату на всякие айфоны/айпады. Почему не вложить эти деньги в свое образование? Почему не пробуешь инженером пойти? Неужели 10-12 злотых/час тебя устраивают?
- Та, это все пустые разговоры.
Gastarbaiter
 
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