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93% заробітчан займаються
фізичною працею, - експерт

93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:33

93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців влаштовуються на роботу за кордоном, яка значно нижче їх рівня кваліфікації.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:33

Ди'бил ты, а не "эксперт"... у нас в городе уже не реально найти:
а) операторов станков с ЧПУ
б) квалифицированных сварщиков и токарей

И по твоему, "эксперд" - это физический труд?! Можно и так квалифицировать наверное... Но это СПЕЦИАЛИСТЫ, которые поголовно покидают Украину, после безконтрольного введения безвиза(((( Ди'билы, ***...

Я не против безвиза, но и так мертвому украинскому производству всадили очередной нож в спину. И не нужно рассказывать. что нужно больше платить (горе комментаторам), конкурировать с европейской оплатой мы не можем - не тот уровень сбыта, вообще не тот.
fdv_touch
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 20:51

  fdv_touch написав:Ди'бил ты, а не "эксперт"... у нас в городе уже не реально найти:
а) операторов станков с ЧПУ
б) квалифицированных сварщиков и токарей

И по твоему, "эксперд" - это физический труд?! Можно и так квалифицировать наверное... Но это СПЕЦИАЛИСТЫ, которые поголовно покидают Украину, после безконтрольного введения безвиза(((( Ди'билы, ***...

Каково соотношение выехавших сварщиков, столяров, экономистов и тех, кто едет по левому приглашению или безвизу и уже на месте начинает искать работу? Может эти квалифицированные сварщики как раз 7% и составляют?
Я недавно писал одному "инженеру", который выкладывает на Ютуб ролики о своей жизни в Польше и работе в Макдональдсе.
- Вот ты просрал полугодовую зарплату на всякие айфоны/айпады. Почему не вложить эти деньги в свое образование? Почему не пробуешь инженером пойти? Неужели 10-12 злотых/час тебя устраивают?
- Та, это все пустые разговоры.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:12

Смотрю новости и вижу что сегодня стучали касками в Киеве шахтеры. А тут что то этой новости не наблюдаю. И правильно. Откуда эта новость тут может появится. Тут только о покращеннях. Тут пшеница без дождя колосится и урожаи ого го какие. А то что хлеборобы по селам говорят, то это им бельмо на глаза налезло.
Где товарищ передаст? Пусть расскажет про космические корабли бороздящие просторы в большом театре.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:16

Re: 93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт

  fdv_touch написав:у нас в городе уже не реально найти:
а) операторов станков с ЧПУ
б) квалифицированных сварщиков и токарей

Деб.илы бл.я те, кто ищет сварщиков\операторов на ЗП в 200-300 доларов, при этом 3 раза в год на курорт всей семьей, сыну машину на 18 лет с салона и т.п.
Закончилось время, когда работали за похлебку, как в СССР. Все. Теперь сидеть тут инженером, иметь еб.лю мозгов, ответственность за 400-700 доларов, или там долбая козы, не иметь ответственности и получать те же 700 евро.

Простая история. У меня у соседки сын закончил Летную Академию(ДЛАУ). Сидел в конторке, вел регламент по самолету АН-26. Бумажки там, за ТО следил и т.п., подписи ставил. В общем весь феншуй. Получал он 8К грн. Самолет арестовали в Африке, пошла задолженость по ЗП. Через месяц завтраков он уволился и поехал на Германию фасовщиком на ликероводочный. За 3 месяца привез чистыми 3К евро. 1,5К евро оставил там. В конце года подаст доки на возврат налогов, и ему отдадут как не гражданину Германии еще около 700 евро. Т.е. другими словами на безответственной работе ТАМ, за 3 месяца, он получил столько же, сколько тут за 10 месяцев.
Я ему задал вопрос - а не хочет ли он тут поискать работу? На что он ответил - в Киеве его одногрупник, летающим бортинженером получает 20-22К грн. В КИЕВЕ, КАРЛ!!! В АВИАЦИИ, КАРЛ!!! 700 ЕВРО!!! Отвечая головой за жизни!!! Как думаете, у него сильно просыпается желание тут оставаться?
trix_kr
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:28

  trix_kr написав:Я ему задал вопрос - а не хочет ли он тут поискать работу? На что он ответил - в Киеве его одногрупник, летающим бортинженером получает 20-22К грн. В КИЕВЕ, КАРЛ!!! В АВИАЦИИ, КАРЛ!!! 700 ЕВРО!!! Отвечая головой за жизни!!! Как думаете, у него сильно просыпается желание тут оставаться?

Полетал бы пару-тройку лет в Украине и свалил в авиацию в ту же Германию.
А так что он в резюме напишет? Фасовал бутылки по коробкам? Так и будет всю жизнь за 1500 евро ишачить.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:35

Re: 93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт

Так ему шоп устроица - денег нада вальнуть :) Или ты думаешь любого на борт бирут? У Старых бортачей свои дети есть :) Со всей их группы по специальности устроился один, тот шо в Киеве. И то, потому шо его папа там наземником бегал еще с СССР :) А так тут ишачил бы за 300 евро :) Нахухры спрашуется...

Как раз вопрос с переездом он собирается решать, доки готовит га румынский паспорт для начала. Язык начал учить... Но собсно не в этом дело, а дело в том, что головастый молодняк рвет когти отседова и не хочет тут ишачить за похлебку на дядю, который себе машины раз в год меняет :)
trix_kr
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:16

Re: 93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт

Вот ответ от одного из поцриотов на популярном укрфоруме на эту ссылку:
https://www.unian.net/health/country/10 ... afika.html

ничего страшного в этом нет. Естественные процессы. Более того, важно не количество, а чтобы украинцами были украинцы. Как по мне, то пусть лучше тут хорошо живут 10-15 миллионов настоящих патриотов, чем вместе с ними еще 30 миллионов ватанов, которые и задают тренд попутно растягивая все по кладовкам и кончезаспам. В принципе, тут нужна статистика по регионам, где наибольшая рождаемость, где наименьшая в соотношении по региону.


и это полностью соответствует нынешней "генеральной линии" которая направлена на сокращение населения страны любыми путями...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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