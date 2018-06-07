93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт

Додано: Сер 20 чер, 2018 21:16

fdv_touch написав: у нас в городе уже не реально найти:

а) операторов станков с ЧПУ

б) квалифицированных сварщиков и токарей у нас в городе уже не реально найти:а) операторов станков с ЧПУб) квалифицированных сварщиков и токарей

Деб.илы бл.я те, кто ищет сварщиков\операторов на ЗП в 200-300 доларов, при этом 3 раза в год на курорт всей семьей, сыну машину на 18 лет с салона и т.п.Закончилось время, когда работали за похлебку, как в СССР. Все. Теперь сидеть тут инженером, иметь еб.лю мозгов, ответственность за 400-700 доларов, или там долбая козы, не иметь ответственности и получать те же 700 евро.Простая история. У меня у соседки сын закончил Летную Академию(ДЛАУ). Сидел в конторке, вел регламент по самолету АН-26. Бумажки там, за ТО следил и т.п., подписи ставил. В общем весь феншуй. Получал он 8К грн. Самолет арестовали в Африке, пошла задолженость по ЗП. Через месяц завтраков он уволился и поехал на Германию фасовщиком на ликероводочный. За 3 месяца привез чистыми 3К евро. 1,5К евро оставил там. В конце года подаст доки на возврат налогов, и ему отдадут как не гражданину Германии еще около 700 евро. Т.е. другими словами на безответственной работе ТАМ, за 3 месяца, он получил столько же, сколько тут за 10 месяцев.Я ему задал вопрос - а не хочет ли он тут поискать работу? На что он ответил - в Киеве его одногрупник, летающим бортинженером получает 20-22К грн. В КИЕВЕ, КАРЛ!!! В АВИАЦИИ, КАРЛ!!! 700 ЕВРО!!! Отвечая головой за жизни!!! Как думаете, у него сильно просыпается желание тут оставаться?