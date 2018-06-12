93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт

Попаданец написав:А вообще, реально найти работу инженера например в Австрии. Мой сын инженер-механик, в этом году на магистратуру и усиленно учить немецкий язык будет и стараться на эти полтора года где-то по специальности дома устроится для получения опыта. У него шансы есть, кто-нибудь подскажет?
Не думаю. В Германии/Австрии совсем другая наука (инженерная). Ваш сын с нашим образованием там будет, как выходец из МакДоналдса, а не технического ВУЗа. У них даже мышление отличается от нашего, за нормы в составлении КД тоже молчу.
А эксперду добавлю:
ИТшникам и тем же инженерам выезжать не нужно, они спокойно в Украине туалеты на благо чужих стран (фриланс). Так что статистика из одного места.
А кто там рассказывал про ЗП сварщиков в 25К, расскажите сказки про такой уровень ЗП в регионах кому то другому.