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фізичною працею, - експерт

93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 06:54

  Попаданец написав:А вообще, реально найти работу инженера например в Австрии. Мой сын инженер-механик, в этом году на магистратуру и усиленно учить немецкий язык будет и стараться на эти полтора года где-то по специальности дома устроится для получения опыта. У него шансы есть, кто-нибудь подскажет?

Не думаю. В Германии/Австрии совсем другая наука (инженерная). Ваш сын с нашим образованием там будет, как выходец из МакДоналдса, а не технического ВУЗа. У них даже мышление отличается от нашего, за нормы в составлении КД тоже молчу.
А эксперду добавлю:
ИТшникам и тем же инженерам выезжать не нужно, они спокойно в Украине туалеты на благо чужих стран (фриланс). Так что статистика из одного места.
А кто там рассказывал про ЗП сварщиков в 25К, расскажите сказки про такой уровень ЗП в регионах кому то другому.
fdv_touch
 
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