RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
93% заробітчан займаються
фізичною працею, - експерт

93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 06:54

  Попаданец написав:А вообще, реально найти работу инженера например в Австрии. Мой сын инженер-механик, в этом году на магистратуру и усиленно учить немецкий язык будет и стараться на эти полтора года где-то по специальности дома устроится для получения опыта. У него шансы есть, кто-нибудь подскажет?

Не думаю. В Германии/Австрии совсем другая наука (инженерная). Ваш сын с нашим образованием там будет, как выходец из МакДоналдса, а не технического ВУЗа. У них даже мышление отличается от нашего, за нормы в составлении КД тоже молчу.
А эксперду добавлю:
ИТшникам и тем же инженерам выезжать не нужно, они спокойно в Украине туалеты на благо чужих стран (фриланс). Так что статистика из одного места.
А кто там рассказывал про ЗП сварщиков в 25К, расскажите сказки про такой уровень ЗП в регионах кому то другому.
fdv_touch
 
Повідомлень: 19
З нами з: 18.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:36

  fdv_touch написав:
А эксперду добавлю:
ИТшникам и тем же инженерам выезжать не нужно, они спокойно в Украине туалеты на благо чужих стран (фриланс). Так что статистика из одного места.
А кто там рассказывал про ЗП сварщиков в 25К, расскажите сказки про такой уровень ЗП в регионах кому то другому.


Какие еще туалеты, о чем вы ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1085
З нами з: 30.01.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:18

  fdv_touch написав:ИТшникам и тем же инженерам выезжать не нужно, они спокойно в Украине туалеты на благо чужих стран (фриланс). Так что статистика из одного места.

Разве дело только в деньгах?
Есть еще такие понятия как безопасность, экология, нормы поведения в обществе и т.п.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 188
З нами з: 26.02.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:50

Re: 93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт

  Gastarbaiter написав:Разве дело только в деньгах?

есть еще дети и их новые возможности в развитых странах, их более стабильное и обеспеченное будущее.
  fdv_touch написав:Не думаю. В Германии/Австрии совсем другая наука (инженерная). Ваш сын с нашим образованием там будет, как выходец из МакДоналдса, а не технического ВУЗа. У них даже мышление отличается от нашего, за нормы в составлении КД тоже молчу.

знакомый после ХАИ аспирантуру заканчивал в Германии, там же и остался. всё такое же. те же гайки, сварки, элероны и шпангоуты. есть конечно различия в подходе и контроле качества, но чтобы "совсем другая наука (инженерная)" такого нет.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 550
З нами з: 10.05.17
Подякував: 107 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:57

А каким еще трудом им там заниматься...
nalim
 
Повідомлень: 6224
З нами з: 25.02.09
Подякував: 30 раз.
Подякували: 566 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 16:53

  nalim написав:А каким еще трудом им там заниматься...

Кто - на что учился, тот тем и занимается!
Radon
 
Повідомлень: 928
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 20:24

Re: 93% заробітчан займаються фізичною працею, - експерт

Окончательно развеивается миф об высококвалифицированности и даже "интеллектуальности" заробитчанства.
Surfer
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 14.11.13
Подякував: 61 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 23:43

  Surfer написав:Окончательно развеивается миф об высококвалифицированности и даже "интеллектуальности" заробитчанства.

Тут все неоднозначно. Я допускаю, что "эксперт" является представителем агентства и имеет дело в основном с работниками физического труда. Среди них и проводил опрос. А те, кто выехал на интеллектуальную работу, так те просто назад не возвращаются и в выборку не попадают.
Из моих коллег за последние 3-4 года разъехалось очень много: США, Польша, Германия, Франция, Голландия, Кипр, Мальта, Канада, Чехия, Великобритания, ОАЭ. Все по финансовой части. Никто пока не вернулся.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 188
З нами з: 26.02.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 49 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безвіз не вплинув на трудову міграцію українців, - експерт
R2 » Чет 21 чер, 2018 07:43
5 258
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 чер, 2018 12:46
svm30055
Експерт розповів, хто насправді контролює Bitcoin
R2 » Суб 16 чер, 2018 21:01
4 243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 18:22
myshapiton
Скільки потрібно часу на заміну всіх маршруток - експерт
R2 » Вів 12 чер, 2018 20:12
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 20:12
Деньги

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7365)
22.06.2018 01:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.