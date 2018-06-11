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В українця викрали Bitcoin в
"особливо великих" розмірах

В українця викрали Bitcoin в "особливо великих" розмірах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:26

В українця викрали Bitcoin в "особливо великих" розмірах

Пропонуємо до обговорення:
Поки в Південній Кореї переживають злом криптовалютної біржі, в Україні сталося пограбування на 158 Bitcoin.

Дивися повний текст В українця викрали Bitcoin в "особливо великих" розмірах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:26

бугага, походу продавец "ферм" для лошков
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:43

Фраерок решил не платить комсу на бирже + обнал и скинуть крипту за нал :)
В Европу через жony!
summacut
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