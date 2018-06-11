Поки в Південній Кореї переживають злом криптовалютної біржі, в Україні сталося пограбування на 158 Bitcoin.
Дивися повний текст В українця викрали Bitcoin в "особливо великих" розмірах.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:26
В українця викрали Bitcoin в "особливо великих" розмірах
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Дивися повний текст В українця викрали Bitcoin в "особливо великих" розмірах.
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:26
бугага, походу продавец "ферм" для лошков
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:43
Фраерок решил не платить комсу на бирже + обнал и скинуть крипту за нал :)
В Европу через жony!
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