Моделі цього китайського бренду відрізняються від споріднених Great Wall.
Дивися повний текст В Україні з'явився новий автомобільний бренд.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 22:06
В Україні з'явився новий автомобільний бренд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явився новий автомобільний бренд.
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:06
Не скажу сколько лет эти Хавалы продают здесь, но пять лет назад них уже был официальный автосалон в Харькове это точно :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:13
И опять "богдан". Совпадение?
Причём даже не парится - тупо перепродажа.
Всё IMHO
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:29
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