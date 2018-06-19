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В Україні з'явився новий
автомобільний бренд

В Україні з'явився новий автомобільний бренд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:06

В Україні з'явився новий автомобільний бренд

Пропонуємо до обговорення:
Моделі цього китайського бренду відрізняються від споріднених Great Wall.

Дивися повний текст В Україні з'явився новий автомобільний бренд.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:06

Не скажу сколько лет эти Хавалы продают здесь, но пять лет назад них уже был официальный автосалон в Харькове это точно :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:13

И опять "богдан". Совпадение?
Причём даже не парится - тупо перепродажа.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:37

И как они, Хавают или как все китайское?
civ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:29

  Вкладчик1234 написав:И опять "богдан". Совпадение?
Причём даже не парится - тупо перепродажа.


Возможно для удешевления завоза тут прикручивают колёса.
Ratatui
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