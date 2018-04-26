Моделі цього китайського бренду відрізняються від споріднених Great Wall.
Дивися повний текст В Україні з'явився новий автомобільний бренд.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:06
В Україні з'явився новий автомобільний бренд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явився новий автомобільний бренд.
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:06
Не скажу сколько лет эти Хавалы продают здесь, но пять лет назад них уже был официальный автосалон в Харькове это точно :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:13
И опять "богдан". Совпадение?
Причём даже не парится - тупо перепродажа.
Всё IMHO
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:29
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:43
Re: В Україні з'явився новий автомобільний бренд
полно аналогичных предложений НЕ китайских машин, даже дешевле.
на днях был в салоне ниссана, новый икстрейл полный привод около 700к-800к грн, а здесь старт от 969к грн.
пару лет назад был в салоне джилли. вроде и цена гут, и дизайн, но когда в машину садишься всё такое на ощупь и вид дешевое китайское.
Додано: Чет 21 чер, 2018 20:13
Geely ездят по 10 лет и почти не ломаются, запчастей валом, мастера знают их моторы.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|