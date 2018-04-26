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В Україні з'явився новий
автомобільний бренд

В Україні з'явився новий автомобільний бренд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:06

В Україні з'явився новий автомобільний бренд

Пропонуємо до обговорення:
Моделі цього китайського бренду відрізняються від споріднених Great Wall.

Дивися повний текст В Україні з'явився новий автомобільний бренд.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:06

Не скажу сколько лет эти Хавалы продают здесь, но пять лет назад них уже был официальный автосалон в Харькове это точно :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:13

И опять "богдан". Совпадение?
Причём даже не парится - тупо перепродажа.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 22:37

И как они, Хавают или как все китайское?
civ
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:29

  Вкладчик1234 написав:И опять "богдан". Совпадение?
Причём даже не парится - тупо перепродажа.


Возможно для удешевления завоза тут прикручивают колёса.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:43

Re: В Україні з'явився новий автомобільний бренд

Haval H2 предлагается в Украине с передним или полным приводом. Мотор – один – 1,5-литровый бензиновый мощностью 143 л.с. КПП – 6-ст механическая или автоматическая. Цены стартуют с 432 тыс. грн.

Haval H9 предлагается в Украине только в полноприводной версии. На выбор два 2-литровых силовых агрегата – бензиновый мощностью 245 л.с. и дизельный мощностью 190 л.с. Трансмиссия 8-ст автоматическая. Цены стартуют с 969 300 грн.

полно аналогичных предложений НЕ китайских машин, даже дешевле.
на днях был в салоне ниссана, новый икстрейл полный привод около 700к-800к грн, а здесь старт от 969к грн.
пару лет назад был в салоне джилли. вроде и цена гут, и дизайн, но когда в машину садишься всё такое на ощупь и вид дешевое китайское.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 20:13

Geely ездят по 10 лет и почти не ломаются, запчастей валом, мастера знают их моторы.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:32

Странно, на сайте богдана - пока полная тишина по поводу "нового бренда".
В любом случае старт цены почти лям? За китайца? Серьёзно?
Ну окей, пусть покупают))) Я уж лучше X1 или уж накрайняк тигуана куплю за такие денжищщи. Не говоря о шкодах, ниссанах, фордах и т.п.
Странные, чесслово.
Красная цена ему 500к в фуле.

"Geely ездят по 10 лет" Странно, то то я их на дорогах перестал видеть как только продавать перестали ;). Наверное, потому и перестали продавать ;)
nikitash
 
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