Моделі цього китайського бренду відрізняються від споріднених Great Wall.
Дивися повний текст В Україні з'явився новий автомобільний бренд.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 22:06
В Україні з'явився новий автомобільний бренд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні з'явився новий автомобільний бренд.
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:06
Не скажу сколько лет эти Хавалы продают здесь, но пять лет назад них уже был официальный автосалон в Харькове это точно :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 20 чер, 2018 22:13
И опять "богдан". Совпадение?
Причём даже не парится - тупо перепродажа.
Всё IMHO
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:29
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:43
Re: В Україні з'явився новий автомобільний бренд
полно аналогичных предложений НЕ китайских машин, даже дешевле.
на днях был в салоне ниссана, новый икстрейл полный привод около 700к-800к грн, а здесь старт от 969к грн.
пару лет назад был в салоне джилли. вроде и цена гут, и дизайн, но когда в машину садишься всё такое на ощупь и вид дешевое китайское.
Додано: Чет 21 чер, 2018 20:13
Geely ездят по 10 лет и почти не ломаются, запчастей валом, мастера знают их моторы.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:32
Странно, на сайте богдана - пока полная тишина по поводу "нового бренда".
В любом случае старт цены почти лям? За китайца? Серьёзно?
Ну окей, пусть покупают))) Я уж лучше X1 или уж накрайняк тигуана куплю за такие денжищщи. Не говоря о шкодах, ниссанах, фордах и т.п.
Странные, чесслово.
Красная цена ему 500к в фуле.
"Geely ездят по 10 лет" Странно, то то я их на дорогах перестал видеть как только продавать перестали . Наверное, потому и перестали продавать
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