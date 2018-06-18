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Безвіз не вплинув на трудову
міграцію українців, - експерт

Безвіз не вплинув на трудову міграцію українців, - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:43

Безвіз не вплинув на трудову міграцію українців, - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Поки українці не надто активно користуються безвізовим режимом з Євросоюзом.

Дивися повний текст Безвіз не вплинув на трудову міграцію українців, - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:44

Ржу под столом, прочитал мнение этого эХперта, почему то вспомнил анекдот :mrgreen:

Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:49

  Михалыч написав:Ржу под столом, прочитал мнение этого эХперта, почему то вспомнил анекдот [@video@]

согласен. даже фраза про 90 дней - полный бред. безвиз даёт право в принципе пребывать 90 дней подряд (а если точнее, то 90 дней в течение каждых 180). если человек сначала заедет в Польшу и на месте сделает документы, отработать 90 дней он уже не сможет, т.к. документы делаются минимум неделю, а обычно и дольше. либо слова неправильно интерпретированы в статье, либо этот эксперт - обычный дилетант.
winstrolstanozolon
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 07:58

Re: Безвіз не вплинув на трудову міграцію українців, - експе

  winstrolstanozolon написав:либо этот эксперт - обычный дилетант.


обычный фантазер несущий ахинею лохторату что бы оправдать свое самоприсвоенное звание еХперт

Михалыч
 
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