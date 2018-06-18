Поки українці не надто активно користуються безвізовим режимом з Євросоюзом.
Дивися повний текст Безвіз не вплинув на трудову міграцію українців, - експерт.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 07:43
Безвіз не вплинув на трудову міграцію українців, - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безвіз не вплинув на трудову міграцію українців, - експерт.
Додано: Чет 21 чер, 2018 07:44
Ржу под столом, прочитал мнение этого эХперта, почему то вспомнил анекдот
Додано: Чет 21 чер, 2018 07:49
согласен. даже фраза про 90 дней - полный бред. безвиз даёт право в принципе пребывать 90 дней подряд (а если точнее, то 90 дней в течение каждых 180). если человек сначала заедет в Польшу и на месте сделает документы, отработать 90 дней он уже не сможет, т.к. документы делаются минимум неделю, а обычно и дольше. либо слова неправильно интерпретированы в статье, либо этот эксперт - обычный дилетант.
Додано: Чет 21 чер, 2018 07:58
Re: Безвіз не вплинув на трудову міграцію українців, - експе
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