Кожний третій український респондент пригадав, що його організація отримувала пропозицію дати хабара.
Дивися повний текст Майже половина українських компаній страждає від корупції (опитування).
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Додано: Чет 21 чер, 2018 08:21
Майже половина українських компаній страждає від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже половина українських компаній страждає від корупції (опитування).
Додано: Чет 21 чер, 2018 08:48
Да,вопрос главный, сколько из них при этом не нарушили законодательство.
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