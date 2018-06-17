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Майже половина українських
компаній страждає від...

Майже половина українських компаній страждає від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:21

Майже половина українських компаній страждає від...

Пропонуємо до обговорення:
Кожний третій український респондент пригадав, що його організація отримувала пропозицію дати хабара.

Дивися повний текст Майже половина українських компаній страждає від корупції (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:21

"страдает" или "решает вопросы" ?
Ukrnalogi
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:48

Да,вопрос главный, сколько из них при этом не нарушили законодательство.
laa1999
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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