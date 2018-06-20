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Укрзалізниця заявила про зростання прибутку майже в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:05
Пропонуємо до обговорення:
Чистий дохід Укрзалізниці від реалізації продукції за січень-травень 2018 року склав 34,5 млрд грн
Дивися повний текст Укрзалізниця заявила про зростання прибутку майже в чотири рази
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:05
А яке відношення до Укрзалізниці має вагон метро, що на фото? )))
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sergnemo68
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