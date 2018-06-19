Середній розмір субсидії у травні зменшився на 59,1%.
Дивися повний текст У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:06
У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії
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Дивися повний текст У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:13
..с таким же успехом можно было подать "новость" типа: "..укр.ученым удалось установить зависимость - ДЕНЬ сменяет НОЧЬ"!!.. ниче что отопит сезон закончился?!..- или аФФтор хотел "намекнуть" на РЕЗКО возросшие доходы сограждан, переставших нуждаться в поддержке?!...
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