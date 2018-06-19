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У травні українці отримували
майже на 60% менші субсидії

У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:06

У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії

Пропонуємо до обговорення:
Середній розмір субсидії у травні зменшився на 59,1%.

Дивися повний текст У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:06

Ну теперь то все будет хорошо - враги выявлены и обезоружены
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:13

..с таким же успехом можно было подать "новость" типа: "..укр.ученым удалось установить зависимость - ДЕНЬ сменяет НОЧЬ"!!.. ниче что отопит сезон закончился?!..- или аФФтор хотел "намекнуть" на РЕЗКО возросшие доходы сограждан, переставших нуждаться в поддержке?!...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:47

Re: У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії

  maestro71 написав:..с таким же успехом можно было подать "новость" типа: "..укр.ученым удалось установить зависимость - ДЕНЬ сменяет НОЧЬ"!!.. ниче что отопит сезон закончился?!..- или аФФтор хотел "намекнуть" на РЕЗКО возросшие доходы сограждан, переставших нуждаться в поддержке?!...

вроде ж сравниваются аналогичные периоды 2017 и 2018 годов, не?
причём тут отопительный сезон? в мае 2017 он тоже закончился.
Pegasmaster
 
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