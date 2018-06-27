Середній розмір субсидії у травні зменшився на 59,1%.
Дивися повний текст У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:06
У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:13
..с таким же успехом можно было подать "новость" типа: "..укр.ученым удалось установить зависимость - ДЕНЬ сменяет НОЧЬ"!!.. ниче что отопит сезон закончился?!..- или аФФтор хотел "намекнуть" на РЕЗКО возросшие доходы сограждан, переставших нуждаться в поддержке?!...
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:47
Re: У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії
вроде ж сравниваются аналогичные периоды 2017 и 2018 годов, не?
причём тут отопительный сезон? в мае 2017 он тоже закончился.
Додано: Чет 28 чер, 2018 15:51
Так минимальную зарплату ж повысили в 2 раза, а безработным нарисовали доходы с потолка, вот субсидия и уменьшилась в этом году.
Додано: Чет 28 чер, 2018 16:04
Если наследство превышает 50 тыс грн, то семья лишается субсидии. В таком случае можно не оформлять право собственности, сейчас услуги нотариуса тоже стоят не мало, наследственное дело может полежать в архиве у нотариуса, за это платить не надо, пока не появится острая необходимость получить документ. сейчас даже четвёртая часть однушки перевалит за 50 тыс.
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