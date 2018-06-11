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Мінрегіон ініціює зміну ще
16 будівельних норм - Зубко

Мінрегіон ініціює зміну ще 16 будівельних норм - Зубко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:17

Мінрегіон ініціює зміну ще 16 будівельних норм - Зубко

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, уряд наближає ДБН до стандартів ЄС

Дивися повний текст Мінрегіон ініціює зміну ще 16 будівельних норм - Зубко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:17

Ау, Мінрегіон, де в Києві автомобілі паркувати?
Як можна будувати будинки без паркінгів? Де нові розв"язки, інфраструктурні об"єкти? Де станції метро? Де все для нормального життя людини в цій конченій країні?
Rainbow
 
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