За його словами, уряд наближає ДБН до стандартів ЄС
Дивися повний текст Мінрегіон ініціює зміну ще 16 будівельних норм - Зубко.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:17
Мінрегіон ініціює зміну ще 16 будівельних норм - Зубко
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Дивися повний текст Мінрегіон ініціює зміну ще 16 будівельних норм - Зубко.
Додано: Чет 21 чер, 2018 09:17
Ау, Мінрегіон, де в Києві автомобілі паркувати?
Як можна будувати будинки без паркінгів? Де нові розв"язки, інфраструктурні об"єкти? Де станції метро? Де все для нормального життя людини в цій конченій країні?
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