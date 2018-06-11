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Privat24 розробив функцію
екстреної допомоги водіям

Privat24 розробив функцію екстреної допомоги водіям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:30

Privat24 розробив функцію екстреної допомоги водіям

Пропонуємо до обговорення:
Новий сервіс забезпечить надання допомоги в дорозі протягом максимум 30-40 хвилин.

Дивися повний текст Privat24 розробив функцію екстреної допомоги водіям.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 09:30

Неужели ещё не все профильные эксперты в Польшу чухнули?
Ratatui
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