Новий сервіс забезпечить надання допомоги в дорозі протягом максимум 30-40 хвилин.
Дивися повний текст Privat24 розробив функцію екстреної допомоги водіям.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 09:30
Privat24 розробив функцію екстреної допомоги водіям
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Privat24 розробив функцію екстреної допомоги водіям.
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