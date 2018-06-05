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"Газпром" відреагував на арешт
рахунків у Великій Британії

"Газпром" відреагував на арешт рахунків у Великій Британії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:07

"Газпром" відреагував на арешт рахунків у Великій Британії

Пропонуємо до обговорення:
Повідомила прес-служба російського монополіста.

Дивися повний текст "Газпром" відреагував на арешт рахунків у Великій Британії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:08

Крым сначала отдайте, поборники международного права :D
myshapiton
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