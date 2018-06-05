Повідомила прес-служба російського монополіста.
Дивися повний текст "Газпром" відреагував на арешт рахунків у Великій Британії.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 10:07
"Газпром" відреагував на арешт рахунків у Великій Британії
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Дивися повний текст "Газпром" відреагував на арешт рахунків у Великій Британії.
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:27
Ау, кремлеботы! Где ваши песнопения "ну и что судебное решение, все равно ничего Газпрому не будет"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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