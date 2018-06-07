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Проїзд у метро - $25: Маск
побудує в США найшвидші поїзди

Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзди
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:17

Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзди

Пропонуємо до обговорення:
Швидкість руху тунелем складе 160 км/год, і завдяки цьому час подорожі скоротиться з 40 до 12 хвилин.

Дивися повний текст Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзди.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:17

Все равно, в космос дороже у Маска.
серенький
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:19

  серенький написав:Все равно, в космос дороже у Маска.

вот чето только все коммерческие запуски плавно утекают к нему :)
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:15

А эти поезда тоже будут на ходу загораться?
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:53

Re: Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзд

  romio_33 написав:А эти поезда тоже будут на ходу загораться?

конечно, это даже в условия тендера прописали.
сказали без пожара не интересно.
Pegasmaster
 
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