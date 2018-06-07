Швидкість руху тунелем складе 160 км/год, і завдяки цьому час подорожі скоротиться з 40 до 12 хвилин.
Дивися повний текст Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзди.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 10:17
Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзди
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Дивися повний текст Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзди.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:19
вот чето только все коммерческие запуски плавно утекают к нему
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:53
Re: Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзд
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