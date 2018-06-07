Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзди

Додано: Чет 21 чер, 2018 15:02

За 32 км. заплатить 600 грн.? И Омельян хочет внедрить эту систему у нас? Это же треть прожиточного минимума в стране.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.