Швидкість руху тунелем складе 160 км/год, і завдяки цьому час подорожі скоротиться з 40 до 12 хвилин.
Дивися повний текст Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзди.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 10:17
Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзди
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзди.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:19
вот чето только все коммерческие запуски плавно утекают к нему
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:53
Re: Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзд
Додано: Чет 21 чер, 2018 15:02
За 32 км. заплатить 600 грн.? И Омельян хочет внедрить эту систему у нас? Это же треть прожиточного минимума в стране.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:17
Для Европы это нормальная цена. На такси выйдет минимум 50-60 евро. Можете заодно узнать сколько стоит транспорт в Англии и сколько стоит добраться из лондонского аэропорта до Лондона. Привыкайте, чтобы были хорошие ЗП нужно и платить за все соответственно.
Додано: Чет 21 чер, 2018 16:51
Я ж и забыл Украина це...
Так что нормальная цена, можно строить? Люди с электричек (где они зачастую зайцем ездят) с 15-20 грн заплатят 600 грн.
Сейчас набегут инвесторы, за сколько лет гиперлуп в Днепре окупится, как думаете?
А фраза "чтобы были хорошие ЗП нужно и платить за все соответственно" - это сарказм такой? Я думал цены диктует рынок...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:15
Гиперлуп назвать "метро", это все равно, что Теслу назвать "тележкой".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 21 чер, 2018 17:22
Каким образом тут Украина. Или чикагский аэропорт находится в Украине. Новость про США. Глаза разуйте.
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