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Проїзд у метро - $25: Маск
побудує в США найшвидші поїзди

Проїзд у метро - $25: Маск побудує в США найшвидші поїзди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 08:35

  link654 написав:
  cannabis_ua написав: Я ж и забыл Украина це... Так что нормальная цена, можно строить? Люди с электричек (где они зачастую зайцем ездят) с 15-20 грн заплатят 600 грн. Сейчас набегут инвесторы, за сколько лет гиперлуп в Днепре окупится, как думаете? А фраза "чтобы были хорошие ЗП нужно и платить за все соответственно" - это сарказм такой? Я думал цены диктует рынок...

Каким образом тут Украина. Или чикагский аэропорт находится в Украине. Новость про США. Глаза разуйте.

Таким что Омельян, хочет гиперлуп в Украине построить. Об этом я и писал. А вы мне про нормальные цены.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 21:25

  cannabis_ua написав: Таким что Омельян, хочет гиперлуп в Украине построить. Об этом я и писал. А вы мне про нормальные цены.

В Украине цена будет другая, или вы не замечали, к примеру, что в одной и той же сети общественного питания цены в Украине ниже чем в Европе? Или вы хотите что-бы в Америке Маск поставил украинские цены? Нежели, если вы едите в автобусе немецкого производства (MAN, Mersedes, Neoplan) в Украине вы платите за проезд по городу 2,70€, как в Германии?
link654
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 12:07

  link654 написав:
  cannabis_ua написав: Таким что Омельян, хочет гиперлуп в Украине построить. Об этом я и писал. А вы мне про нормальные цены.

В Украине цена будет другая, или вы не замечали, к примеру, что в одной и той же сети общественного питания цены в Украине ниже чем в Европе? Или вы хотите что-бы в Америке Маск поставил украинские цены? Нежели, если вы едите в автобусе немецкого производства (MAN, Mersedes, Neoplan) в Украине вы платите за проезд по городу 2,70€, как в Германии?

Но по Киеву людей развозят переполненные Богдан-ы, а не комфортные Neoplan-ы.
А бургеры в Макдональдсе готовят не со 100% органической говядины, как в Германии.
А зарплата водителя автобуса в Англии равняется доходу среднего IT-шника в Киеве.
Постоить километр дороги в Киеве намного дешевле чем в Берлине? По факту оказывается очень часто что наоборот.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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