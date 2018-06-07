Папір, метал, пластик чи дерево — це ті ресурси, які компанії можуть забирати безкоштовно.
Дивися повний текст Переробка сміття збільшить тариф за поводження з відходами — міністр екології.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 10:22
Переробка сміття збільшить тариф за поводження з...
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Дивися повний текст Переробка сміття збільшить тариф за поводження з відходами — міністр екології.
Додано: Чет 21 чер, 2018 10:22
что-то я не совсем понял, если я стекло, пластик, бумагу сам сортирую и кидаю по бакам отдельно, мне будут делать одолжение и забирать это бесплатно, а за все остальное, которое им не нужно я должен доплатить, что бы они переработали, мол я не плачу за переработку, та мне по..й что вы с ним делаете, перерабатываете, складируете, у меня есть услуга вывоз мусора и я ее оплачиваю. А то что мелит этот чмо наплевать и забыть! Хотят построить себе заводы по переработке за наш счет, это уже проходили...
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