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Переробка сміття збільшить
тариф за поводження з...

Переробка сміття збільшить тариф за поводження з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:22

Переробка сміття збільшить тариф за поводження з...

Пропонуємо до обговорення:
Папір, метал, пластик чи дерево — це ті ресурси, які компанії можуть забирати безкоштовно.

Дивися повний текст Переробка сміття збільшить тариф за поводження з відходами — міністр екології.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 10:22

что-то я не совсем понял, если я стекло, пластик, бумагу сам сортирую и кидаю по бакам отдельно, мне будут делать одолжение и забирать это бесплатно, а за все остальное, которое им не нужно я должен доплатить, что бы они переработали, мол я не плачу за переработку, та мне по..й что вы с ним делаете, перерабатываете, складируете, у меня есть услуга вывоз мусора и я ее оплачиваю. А то что мелит этот чмо наплевать и забыть! Хотят построить себе заводы по переработке за наш счет, это уже проходили...
Cactus
 
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